Resumo: 8º Episódio - 22 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Mas as verdadeiras vítimas são, na verdade, Caio e Sílvia. Na mira de Estrela, os dois estão a deixar-se enredar num jogo de manipulação que tem como único objetivo fazê-los alinhar no golpe. O mesmo golpe em que, percebemos com espanto, Rubi também está metida! Parece que Jéssica tinha realmente razões para desconfiar da escritora...

E quando achamos que já nada nos surpreende, eis que surge uma terceira cúmplice de Estrela e Rubi: alguém com a aparência de Sílvia. Adensa-se o mistério naquele que é o quartel-general do grupo criminoso: uma igreja abandonada nas imediações de Alvorinha. O perigo anda próximo.

Cai em Alvorinha com a chegada dessa cúmplice do golpe que não é Sílvia, mas é nada mais nada menos que… Andreia, a sua irmã gémea! Parceira de Estrela e de Rubi no plano criminoso, Andreia apresenta-se como o derradeiro trunfo para fazer com que Sílvia embarque no esquema, uma vez que a irmã nem sonha que ela está viva...