Resumo: 7º Episódio - 21 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Fábio fica profundamente aliviado por ver a sua namorada fora de perigo e decide festejar com pizza. Mas no percurso até à pizzaria descobre que foi enganado por Castro, que tentou amedrontá-lo para o manter sob o seu controlo, e Fábio regressa à sucata com mais certezas do que nunca: quer fugir dali com Lara!

Rivalidade é a palavra de ordem entre Jéssica e Rubi. A pretensa escritora não se coíbe de brincar com o fogo ao aproximar-se perigosamente de Bruno, ignorando por completo o facto de ele ser casado. Jéssica, que desconfia das intenções da forasteira, alerta o marido para as atitudes suspeitas da hóspede, mas Bruno desvaloriza, achando tratar-se de ciúmes. O certo é que, à custa das provocações de Rubi, o casamento de Bruno e Jéssica já teve dias melhores...

Outro casamento que atravessa dias difíceis é o de Horácio com as suas duas mulheres, Amália e Rosanne. Incentivadas por Liliana, uma fervorosa feminista, as mulheres de Horácio insurgem-se contra a forma machista como têm sido tratadas... E fazem com que Horácio passe as passinhas do Algarve! Quem não acha graça nenhuma à disseminação das ideias feministas em Alvorinha é Preciosa. A conservadora beata, mãe de Horácio, sofre ao ver o filho ser vítima da união das mulheres.

Mas as verdadeiras vítimas são, na verdade, Caio e Sílvia. Na mira de Estrela, os dois estão a deixar-se enredar num jogo de manipulação que tem como único objetivo fazê-los alinhar no golpe. O mesmo golpe em que, percebemos com espanto, Rubi também está metida! Parece que Jéssica tinha realmente razões para desconfiar da escritora...