Resumo: 6º Episódio - 19 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

À medida que as discussões entre Zé Luís e Céu vão sendo mais frequentes, Zé Luís começa a dar sinais de estar a desenvolver uma adição que preocupa a família. A bebida, que apazigua as inseguranças de Zé Luís, é um hábito recorrente... E pode ser um caminho perigoso para o marido de Céu!

Na sucata, Lara começa a ficar doente. A temerem pela vida dela, Fábio e Marina pressionam Castro para procurar ajuda médica. Acontece que a situação de ilegalidade que ali se vive faz com que o sucateiro resista à ideia de procurar ajuda pelas vias oficiais... E ele decide chamar Velha Rosa.

A velha senhora, ciente de tudo o que se passa na sucata, parece ter uma relação antiga e cúmplice com Castro. Nenhum dos jovens sabe ao certo quem ela é, mas já todos se habituaram a vê-la por lá em alturas críticas. E os conhecimentos de enfermagem de Velha Rosa podem mesmo ser a única salvação de Lara, que se encontra entre a vida e a morte. Irá a namorada de Fábio resistir? E, afinal, o que une Castro e Velha Rosa?

O dia amanhece, na sucata, com uma boa notícia: a febre de Lara baixou e ela começa a melhorar, graças ao auxílio de Velha Rosa. Fábio fica profundamente aliviado por ver a sua namorada fora de perigo.

Na Casa Artur Colaço, Estrela chega atrasado ao seu primeiro dia de trabalho. Pedro não gosta e, sem esconder que está de pé atrás com o novo monitor, transmite as suas preocupações a Caio e Céu. Caio terá de sossegar o diretor pedagógico, para não arranjar problemas com o antigo cúmplice. Até porque Estrela não para com as ameaças veladas a Caio e a Sílvia, para os fazer alinhar no golpe.

Quem também se impõe como uma ameaça é Sandra, a secretária da Rica Fruta. Incompatibilizada com Sílvia, a funcionária faz de tudo para a colocar em cheque aos olhos da patroa Céu. Sílvia, que já percebeu o calibre da funcionária, faz questão de a pôr no lugar dela. Mas a rivalidade entre as duas está instalada.