Resumo: 3º Episódio - 16 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

De regresso a casa, Céu anunciou uma bomba no palacete. Será que os Garcia vão lidar bem com o anúncio? Uma coisa é certa: a vida de todos muda ali, naquele momento.

Na sucata, Lara pede a Fábio, seu namorado, que fujam dali. Está farta daquela vida de roubos e ilegalidades, às mãos das vontades de Castro. O jovem casal faz um pacto: à primeira oportunidade, largam aquela sucata e fogem do controlo do sucateiro. Mas as paredes têm ouvidos e um dos delinquentes que ali vive, Paulo, vai a correr contar tudo ao patrão.

Em Alvorinha, não se fala de outra coisa: a atuação de Liliana, na coletividade, foi épica. Horácio e Tino insistem para que ela se torne cantora-residente daquele espaço lúdico, mas Liliana recusa veementemente essa ideia. Aliás, recusa sequer voltar a cantar em público.