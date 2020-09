RUI ESTRELA, 45 anos (1ª Temporada)

É um dos “meninos perdidos” da Instituição onde Caio e Sílvia cresceram. Estrela também enveredou pela vida de crime, embora sem a inteligência estratégica dos amigos de infância. Tentou entretanto “assentar”, casando e montando uma empresa de segurança, até ao dia em que Caio o desafiou para participar no rapto de Telma. Mais tarde, quando a judiciária descobre o seu envolvimento no caso, Estrela é detido, ficando a cumprir pena no mesmo estabelecimento prisional onde Caio está. Durante o tempo em que fica na prisão, Estrela recebe um contacto do exterior, recrutando-o para um golpe. Um desafio irrecusável, com milhares de euros em jogo, para o qual Estrela tentará mais tarde recrutar Caio e Sílvia. Estrela é incumbido de os convencer e, a fim de estar mais próximo, arranja trabalho como monitor na Casa Artur Colaço.