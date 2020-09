PEDRO ALBUQUERQUE, 35 anos – RUBEN GOMES

Pertence a uma família com tradição e dinheiro, em meio urbano, mas nunca se identificou com ela. O sonho de Pedro era ser professor – o que conseguiu – e pai – desejo que não concretizou, por ser infértil, o que acabaria por ditar o fim do seu casamento. Após o divórcio, Pedro resolve aceitar o desafio de rumar a Alvorinha para coordenar o projeto educativo da Casa Artur Colaço. Elegante, empático e apaixonado por tudo o que faz, Pedro depressa se torna uma referência para todas as crianças da instituição, assim como para a família Garcia e, sobretudo, para Maria do Céu. A grande cumplicidade que vai nascer entre os dois irá abalar o casamento da euromilionária.