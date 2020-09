PADRE ALEXANDRE BENTO, 60 anos – LUÍS ALELUIA

Alexandre Bento chega à vila com a missão de restituir alguma paz e tranquilidade à paróquia de Alvorinha, depois de um longo período de instabilidade e mudanças. Calmo e ponderado, com uma personalidade conciliadora, o Padre Bento facilmente é “controlado” pelas Pastorinhas – Preciosa, Cremilde e Lúcia - que lhe dizem a toda a hora o que tem de fazer e como deve orientar os paroquianos da terra. Apesar disso, o Padre Bento raramente perde a calma. A única coisa que o inflama é o futebol. É fanático! O diabo sai-lhe do corpo sempre que um árbitro apita para o início do jogo. Aos poucos, vamos percebendo que o Padre Bento guarda um segredo: um irmão que quer esconder de toda a gente.