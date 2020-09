LILIANA BARROSO, 34 anos – RAQUEL TAVARES

Nascida no Murteiral, Liliana é uma mulher alegre, extrovertida e com uma enorme paixão pela música. Já tentou a sua sorte como cantora, mas viu-se forçada a desistir por causa do marido, controlador e ciumento, que não suportava a exposição que a carreira artística lhe trazia. Para se libertar de Filipe, Liliana pede o divórcio e decide mudar-se para Alvorinha, arranjando trabalho como empregada de mesa na coletividade. Mas a paixão pela música é tão forte… que rapidamente se descobre o talento que Liliana tem para cantar. Horácio e Tino querem fazer dela cantora residente, com o objetivo de atrair clientela para as noites de espetáculo da coletividade, mas Liliana tem receio que a exposição traga de volta os fantasmas do passado. A sua postura combativa e liberal, vai fazer com que seja apontada pelas Pastorinhas como “a líder das Murteironas”, por defender ideias que põem em risco a moral e os bons costumes da vila.