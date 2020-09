LARA DE JESUS, 19 anos – MADALENA ALMEIDA

Corajosa, lutadora e astuta, Lara é o melhor elemento do grupo de Castro. Nasceu no seio de uma família disfuncional, que a deixou crescer à sua sorte, e acabou por ir parar à sucata em busca de proteção e de uma forma de subsistir. Foi na sucata que conheceu o grande amor da sua vida, Fábio. Juntos irão viver um episódio terrível que mudará para sempre as suas vidas, dando-lhes a coragem de que precisavam para fugir de Castro e recomeçarem do zero, num outro local - Alvorinha - desconhecendo totalmente o que os espera na pacata vila da euromilionária.