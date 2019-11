Resumo: 43º Episódio - TEMPORADA FINAL - 10 de novembro (domingo) - Último Episódio

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Quando a mãe de Bruno e Telma recebe a nova carrinha e se prepara para ir dar uma volta, a filha de Eugénia aproveita para lhe dizer tudo. Céu finalmente entende de onde veio a gravação e sobretudo fica a saber que o seu neto afinal vem a caminho…

A caminho vêm as eleições, depois do Presidente marcar nova ida às urnas após ser fortemente criticado pelos alvorinhenses. Horácio conta vencer, mas não estava preparado para o novo candidato, Justino Sanganha que, apoiado pela sua Graciete Pompeu, promete dar muito trabalho ao filho de Preciosa. E até já há lema de campanha…

Sem saber se está a fugir do local onde pode ser mais feliz, Caio já está com Sílvia e Madre Rosário a preparar-se para apanhar o jato quando a polícia chega e logo a seguir Céu e Leonor. Quando Maria do Céu diz ao filho que afinal o bebé de Leonor não morreu, o vilão emociona-se e fica dividido entre sair do país ou ficar em Portugal e aceitar a pena que tem de cumprir. Porém, Rosário Carmona não aceita que Caio tenha outra mãe e vai atirar sobre Céu quando Caio se intromete e recebe ele o tiro. A Polícia alveja a Madre, que cai morta. Sílvia é presa. Caio está ferido, não se sabe de forma letal…

Sem fazer campanha, mas sempre pronta a ajudar os outros, Céu entrega a Branca a chave da sua casa já renovada. A filha de Esmeralda nem pode em si de tão feliz e agradece à nossa heroína o gesto de amor que não tem preço. Cada vez mais acarinhada pelos alvorinhenses, que vai ajudando com as suas mezinhas, Branca pode finalmente regressar ao local onde é mais feliz.

Outro sonho concretizado na vila foi o de Teresa, que tem na coletividade uma exposição com as suas melhores fotografias. Junto a ela, Cláudio e… Bia, que já vive com os pais adotivos. Depois de tantos obstáculos, problemas e tristezas, a querida Beatriz pode finalmente ser feliz junto a quem a ama.

Jairzinho Paraíba, o excelente ponta-de-lança que Natário Garcia contratou para o ressuscitado Alvorinha Futebol Clube. O avô de Bruno finalmente concretizou o seu sonho de dar nova vida ao clube da terra e agora já só para na Champions League…

Felizes e realizados, Bruno e Xavier acabam de receber o Garfo d´Ouro! O prestigiado troféu é a prova de que o Boémio está a ser gerido de forma competente e profissional. Quando felicita o seu mais-que-tudo, Jéssica dá-lhe uma novidade que vai deixar o filho de Céu ainda mais feliz.

Por falar em sonhos realizados pelos Garcia, o que dizer do programa televisivo de Telma ou da biografia de Céu que chegou agora mesmo às mãos da nossa heroína? Todos vão cumprindo os seus desejos e lutando arduamente por eles.

E, se falamos em Garcia, não nos estamos a esquecer de ninguém. É que, dez anos depois, a nossa Céu e os seus filhos Bruno e Telma foram receber Caio, que acabou de sair da prisão. A redenção entre todos está cumprida e ainda havia duas surpresas à espera do ex-vilão: o convite para ser o Diretor da Casa Artur Colaço e conhecer o seu Fernandinho.

Depois de tanta surpresa, só faltava mesmo ao filho de Maria do Céu ir buscar Sílvia à prisão e seguir com ela pela estrada fora. Sem fim.