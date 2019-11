Resumo: 42º Episódio - TEMPORADA FINAL - 8 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Quem não suspirava pelo regresso do marido é Teresa que se vê confrontada com Carlos sem qualquer possibilidade de defesa. O antigo diretor do Centro de Saúde irrompeu pela sua casa completamente ensandecido e acabou a agredir Teresa de forma tão violenta que ela ficou inanimada. Perdido e angustiado, Carlos agarrou na pistola e...

Sem angústias e sempre unidos, os Garcia juntaram-se com José Luís e Tino para verem qual o pilim angariado. O resultado não podia ter sido mais feliz: mais do que suficiente para comprar uma carrinha. E agora, Maria do Céu? Quem é que te vai parar?

Perseguição em Alvorinha! Os inspetores irrompem pelo palacete à procura de Caio mas já chegam tarde. O vilão já seguiu com Sílvia e Madre Rosário para o aeródromo onde um jato privado os vai apanhar para os levar para o estrangeiro. Será que conseguirão completar a fuga?

Em fuga do caminho maldoso que vem percorrendo há anos, Preciosa tenta redimir-se dos seus pecados oferecendo a Maria do Céu uma nova Nossa Senhora dos Sete Mantos. Surpreendida pelo gesto, a ex-euromilionária agradece e, a pedido da pastorinha, perdoa Preciosa do passado tenebroso. Estão feitas as pazes entre heroína e vilã…

Entre heroína e vilã, Leonor sente necessidade de contar toda a sua história a Maria do Céu.