Resumo: 38º Episódio - TEMPORADA FINAL - 4 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na instituição, Caio encontra Padre Olavo e cospe-lhe na cara, ferido por tudo o que sofreu nas mãos do pároco. Há dores que explicam muita coisa e esta dor do filho de Céu vai lentamente sendo purgada até nada restar. Resta saber se nada entretanto se vai meter no seu caminho…

De herói a vilão, Carlos Nóbrega rapidamente se transformou e acabou a sair do país, deixando Teresa mais em paz. Porém, telefonemas suspeitos começaram a lembrar novamente a irmã de Padre Aníbal da presença do antigo diretor do Centro de Saúde. E agora estranhos movimentos em casa parecem ecoar a voz de Carlos…

Desconfiança em Alvorinha! Caio estranha o silêncio de Alice quando os dois saem da instituição. A médica consegue disfarçar, mas sente que Madre Rosário a reconheceu.

Caio e Alice chegam ao palacete. A médica sente uma forte dor de barriga e percebe que está a perder sangue. É hora de ir para o hospital… As notícias serão boas ou o bebé estará em perigo?