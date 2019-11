Resumo: 36º Episódio - TEMPORADA FINAL - 31 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Em fogo anda Horácio quando vê João Baião na banca de Céu a gritar pregões para divulgar o negócio da ex-euromilionária. Disposto a tudo por votos, tenta que a figura pública tire fotos com ele e Baião acaba por aceder aos pedidos do Presidente da Junta. Com esta ajuda, pobre Cremilde e a sua fraca tentativa de expulsar Horácio Toledo da Presidência!

Fraca tentativa de mudar de conversa foi o que fez Madre Rosário quando Sílvia a confronta sobre um portátil que encontrou na sua gaveta. Um portátil do… falecido jornalista!

Crime desvendado em Alvorinha! Madre Rosário explica a Sílvia os motivos que a levaram a matar o jornalista Ricardo Assunção, explicando-lhe que tudo o que faz é para proteger os seus meninos. Sílvia compreende o que Rosário Carmona lhe diz mas, de repente, há uma suspeita que se levanta entre as duas…

Já sem suspeitas e com todas as certezas, Caio confronta Alice com o papel que prova que a médica está grávida. A filha de Fernando Craveiro fica por uns momentos sem reação mas depois justifica-se ao vilão, contando-lhe da necessidade de esperar algum tempo até saber que a gravidez iria mesmo ter sucesso. Caio aceita todas as explicações e já só quer ter o seu bebé nos braços. Esta centelha de humanidade mostra-nos o verdadeiro Caio ou só o seu egoísmo?

Egoísta, sem pensar na sua própria filha, Cremilde continua a sua saga de expulsar Horácio da Presidência da Junta. Desta vez prepara uma manifestação na coletividade que deixa o filho de Preciosa furioso.

Sem poder calar o que sabe, Graciete conta a Céu e José Luís que Caio vai ser pai.