Resumo: 35º Episódio - TEMPORADA FINAL - 30 de outubro (quarta-feira)

Entre visitas porta a porta a vender os seus cabazes, Maria do Céu Garcia acaba por entrar no palacete, com saudades e para saber com Graciete, o tipo de vida que Caio tem levado. Quando filho e mãe se encontram, Céu não dá parte fraca e diz-lhe tantas verdades que o vilão não consegue esconder que ficou abalado. Haverá esperança para o coração de Caio?

Obcecadas em descobrir a verdade, Amália e Rosanne confrontam Xavier e Cláudio sobre os esquemas do pai Horácio e a ajuda que eles lhe deram. Os filhos do Presidente da Junta bem tentam disfarçar e negar as acusações, mas as duas musas de Horácio já perceberam que estão a ser alvo de uma estratégia concertada entre os três homens…

Homem amando mulher anda Vitinho com Telma. O empregado do salão, depois de beijar a filha de Céu, tenta falar com ela para resolver as coisas, mas Telma, assustada com as novas emoções, foge a sete pés. Cíntia, que viu tudo, já percebeu que entre estes dois as coisas andam em fogo…

E, por falar em Telma, o que diz da generosidade da irmã de Bruno quando ela começa a divulgar o negócio da mãe nas redes sociais e tem uma ideia fabulosa que vai pôr o Rica Fruta no mapa nacional? A Céu nem vai acreditar quando vir o que a filha lhe preparou!

Vendo, ninguém acredita: Jéssica está uma nova mulher. Não só trata do seu Bruno como ajuda a sogra na venda da fruta. Sempre soubemos que a filha de José Luís havia de ter um bom fundo, mas estava difícil de encontrá-lo. Agora, renovada, prepara-se para ser o complemento perfeito à bondade natural da família Garcia.

João Baião está em Alvorinha! O apresentador está na banca da Céu para divulgar o negócio da ex-euromilionária.