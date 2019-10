Resumo: 33º Episódio - TEMPORADA FINAL - 28 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Bruno quer lutar pela família mas Jéssica, que está totalmente diferente e cheia de vontade de ser a mulher perfeita para o filho de Céu, não deixa que o dono do Boémio comece já a trabalhar. Afinal, a operação foi há pouco mais de um mês…

Sedenta de se vingar, Preciosa tenta humilhar Céu quando vê a ex-euromilionária a carregar cabazes de fruta, mas a mãe de Bruno não deixa que ninguém a pise e cala a pastorinha com a sua alma de trabalho e o seu amor incondicional pela vida. Há ódios que perdem sempre para a bondade…

Bondoso, Tino lembra-se de uma ideia para ajudar Maria do Céu a fazer evoluir o seu negócio da fruta. O Presidente da Junta não acha muita graça a princípio, mas rapidamente é convencido por todos a auxiliar Céu neste momento tão difícil dos Garcia…

Quando Alice sai da casa dos Nóbrega, Teresa questiona-a sobre aquela estranha mudança, mas a filha de Fernando Craveiro só pensa em completar o seu meticuloso plano de vingança…

Por falar em Presidente da Junta, que belo plano forjou Horácio Toledo, juntamente com os seus dois filhos: Xavier ajudou o pai a preparar uma refeição especial para Amália e Cláudio ajudou o pai a preparar uma dança especial para Rosanne. Quando as duas musas de Horácio souberem que os filhos andam metidos nos planos de engate do pai, a coisa não vai ser nada bonita…

Feio, mas feio foi o que se passou no restaurante quando Bruno deu um murro a Caio. O vilão não queria deixar que o namorado de Jéssica levasse a fotografia de família e este não esteve de modas, violentando o irmão sem apelo nem agravo. Mas, já se sabe, Caio nunca fica na mó de baixo e aproveitou para ferir Bruno com a verdade: afinal, o filho de Jéssica não é de Tino!