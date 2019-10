Resumo: 29º Episódio - TEMPORADA FINAL - 22 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Farto de secretismos, Horácio vai até ao Boémio falar com Xavier. Numa conversa muito honesta e profunda, o Presidente da Junta expõe-se emocionalmente ao filho e dá-lhe uma fotografia dos dois quando o chef ainda era uma criança. Xavier faz-se de forte, mas nota-se que a partir daquele momento começou a ver Horácio com outros olhos. Talvez ainda vão a tempo de passarem bons momentos juntos, como filho e… pai.

Caio surge e informa a família que esteve na igreja a pedir ajuda ao Divino. Na verdade, esteve na Igreja, sim, mas a encontrar-se secretamente com Sílvia…

Querendo vingar a morte do pai, Leonor enredou-se num plano muito perigoso com um vilão capaz de lhe dar a volta. E agora a médica não só descobriu que Caio se prepara para dar a golpada nos Garcia como a engravidou. O dilema de Leonor neste momento é terrível: ter ou não ter um bebé que nasceria de uma relação de ódio e asco?

Sem ódio, mas muito ressentida, Céu, quando sabe que a cirurgia correu bem, cumpre o que prometeu a Caio e transfere toda a sua fortuna para a conta do filho. Porém, no quarto do vilão, alguém entra e se prepara para lhe acabar com a vida…