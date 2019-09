Resumo: 50º Episódio T2 - 5 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ameaça em Alvorinha! Sílvia põe Caio entre a espada e a parede: tem de escolher entre ela e a Doutora Alice. O vilão, sempre rápido e hábil a contornar conversas, consegue dar-lhe a volta, jurando-lhe que ela é a mulher da sua vida. Mas na cara de Sílvia mora ainda uma compreensível preocupação e uma lúcida desconfiança…

Sempre desconfiada e lúcida, Preciosa propõe uma troca a Miriam: esta receberá o passaporte se ajudar a pastorinha a divulgar nos contactos que tem com a imprensa o grande evento sobre a santa Branca, a milagreira. A vilã, pouco interessada no evento mas muito interessada no passaporte, aceita a permuta. E que outras trocas poderão surgir desta improvável dupla?

Improvável pode ser chamada a entrada de Horácio Toledo pela coletividade. Todo desgrenhado, sujo, cansado, o Presidente finalmente apareceu para alegria geral. Até as duas musas esquecem por uns instantes as diatribes para abraçarem o seu mais-que-tudo. As acusações que Horácio faz ao pobre Alfredo Nogueira têm logo o seu fim quando Alfredo irrompe pela coletividade clamando inocência!

A inocente Amália, pelo menos em questões amorosas, anuncia à mãe Cremilde e ao filho Xavier que tomou uma decisão importante: quer que Horácio vá viver lá para casa. A pastorinha vai aos arames mas o chef fica feliz pela mãe. Já o Presidente da coletividade não podia estar mais agradado. É que a cama do quarto da pensão dá-lhe cabo das costas…

De costas largas, Madre Rosário chega a Alvorinha depois de saber que o seu protegido Duarte Godinho acabara de falecer. Preocupada com Caio e Sílvia e com a possibilidade de estes estarem envolvidos na morte de Duarte, a matriarca aconselha-os a largarem a golpada se estiverem envolvidos em alguma ilegalidade. Como é habitual, o vilão logo arranja forma de contornar o problema e tenta deixar a Madre mais descansada. Infelizmente para os vilões, Rosário Carmona conhece-os demasiado bem…

Conhecendo demasiado bem Céu, José Luís encontra em Bruno o aliado perfeito para a surpresa que está a preparar à euromilionária. Com o Boémio todo a preceito, um engalanado José Luís recebe Maria do Céu com flores e… um pedido muito especial. Será que vai aceitar a proposta do seu mais-que-tudo?

Muito especial é a forma como Jéssica fala de Bruno a Tino. O filho de Céu, escondido a ouvir a conversa, comove-se e volta a pensar na filha de Horácio de uma forma apaixonada. Haverá redenção para estes dois pombinhos que as circunstâncias bizarras da vida afastaram?

Bizarro, para não dizer outra coisa, é o que acontece no salão de Telma. A filha da euromilionária depara-se com uma stalker mas a princípio não desconfia porque a stalker é… uma mulher. Quando percebe o perigo que corre, já não vai a tempo de se defender. De tesoura em riste, a perseguidora ciumenta prepara-se para cometer uma atrocidade…

Quem também se prepara para cometer uma atrocidade é Caio que está quase a trair Sílvia e vai dar o golpe sozinho… ou não. É que o vilão acaba de contar à Doutora Alice tudo o que está a pensar fazer. Será que a filha de Fernando Craveiro vai aceitar fazer parte da golpada final?