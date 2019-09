Resumo: 49º Episódio T2 - 4 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Usando do seu poder, não milagreiro mas real, Carlos obriga Ilda a telefonar a Padre Aníbal na intenção de saber novidades sobre Teresa e a cirurgia. Muito incomodada, a rececionista lá acata a ordem. O que mais estará disposto Carlos a fazer para levar a sua avante?

Quem levou a sua avante foi Ricardo que, cansado de ver o engano constante dos vilões e as ameaças veladas a Telma, não se aguentou e agrediu Caio. Graciete assustou-se e ficou muito escandalizada com o que viu. O jornalista acabou por sair daquela confusão o mais rapidamente possível sem se conseguir explicar decentemente a Telma, que está cada vez mais confusa. Haverá futuro para esta relação tão cheia de obstáculos?

Haverá sempre futuro para a relação entre Amália e Céu. Numa conversa muito íntima, momento bonito de confissões e esperanças das duas melhores amigas. No meio de tudo, a filha de Cremilde acabou a dizer à filha de Lúcia que estava na hora da… boda. A euromilionária ruborizou, desvalorizou mas ficou a pensar no caso…

Já não de caso mas de namoro, Xavier e Patrícia oficializaram a Kelly a sua relação. A brasileira, ao contrário do que a recém-namorada poderia pensar, não se mostrou particularmente afetada com a novidade. Mais: diríamos mesmo que até apoia o casalinho apaixonado…

Por falar em casalinho apaixonado, o que dizer destes dois? Sílvia e Caio, unha e carne, acabaram de dar ordem de transferência dos 60 milhões. Estão a poucos dias de poder dar a golpada final em Maria do Céu Garcia. Tudo parece correr às mil maravilhas mas Sílvia acaba por ir ter com Caio ao seu quarto e perceber que ele saiu para se ir encontrar com a médica. Estará a vilã consciente do perigo que a Doutora Alice pode constituir para o seu grande plano?

Sem grandes planos, apenas sorvendo o que a vida lhes dá, Céu e José Luís vão cumprindo todos os dias o seu destino. Num momento de grande intimidade, o casal desnuda-se, beija-se e… faz o amor.