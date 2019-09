Resumo: 48º Episódio T2 - 3 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ainda por devolver continua Horácio Toledo, sem que ninguém saiba onde anda o irmão de José Luís. Tentando aproveitar este desaparecimento em termos políticos, Preciosa não está com meias medidas e acusa o candidato Alfredo Nogueira de ser o responsável pelo rapto do seu adversário. Estranhamente, muita gente acaba a acreditar na mirabolante imaginação da mais velha das pastorinhas…

Sempre muito imaginativa, Telma tem um assomo de loucura e expulsa dois clientes do Telma´s Style pensando que seriam dois perseguidores das redes sociais. Quando os seus funcionários, incrédulos, lhe mostram que aqueles rapazes só vinham cortar o cabelo, a filha da euromilionária cai em si e admite que estava errada. Será a possibilidade de ficar pobre a dar cabo da cabeça a Telma?

Muito bem da cabeça continua Alice, cada vez mais próxima de apanhar os vilões. Quando a médica conta a Ricardo que falta pouco para a sua vingança se consumar, este regozija-se embora queira manter-se afastado por preocupação com Telma. Até onde irá a ira da filha de Fernando Craveiro?

Irada ficou Miriam quando Céu lhe anunciou que quer seguir os conselhos da sua filha. A vilã nem quer acreditar no que a euromilionária acabou de dizer…

Surpresa em Alvorinha! Céu anuncia que quer ficar com 10 milhões em casa. Fula mas resignada, Miriam acaba por acatar a ordem da euromilionária já pensando num plano alternativo para lhe sacar o dinheiro. Quando Sílvia conversa com Caio, rapidamente surge uma estratégia infalível para ficar com aqueles milhões…

Por falar em milhões, vemos Céu relembrar o dia em que o velho Artur lhe mostrou o local do cofre no palacete. Agora, anos depois, é a euromilionária quem vai abrir aquele sítio secreto para guardar a sua fortuna. Será que ninguém a vai conseguir encontrar?

Desejosa de encontrar Horácio, Amália, já em desespero, procura a santinha Branca para saber se há alguma hipótese de descobrir o paradeiro do seu mais-que-tudo. A milagreira nem chega a conseguir falar, interrompida de imediato por Preciosa que garante à melhor amiga de Céu que Horácio está a poucas horas de ser encontrado. Basta puxar por Branca e seu poder milagreiro…