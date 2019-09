Resumo: 47º Episódio T2 - 2 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Com cara de pouca festa ficou Carlos quando Ilda lhe disse que Cláudio agendou de madrugada uma viagem ao estrangeiro. Temendo que o destino do filho de Horácio seja Paris para acompanhar Teresa na cirurgia, o Diretor do Centro de Saúde enfurece-se e decide tomar medidas drásticas…

Drásticas são as medidas que Céu acabou de tomar: depois do luto, apontou baterias ao futuro e jurou à sua santinha que não mais procurará pelo filho desaparecido, deixando o seu destino nas mãos do acaso. E anunciou, com grande pompa, a toda a família que está a namorar com José Luís. Momento de redenção no palacete!

Redimidos e focados, os vilões sentem que está muito perto o momento perfeito para a golpada final. O plano meticuloso está traçado; agora só basta que a euromilionária alinhe…

Burla em Alvorinha! Aproveitando o clima de insegurança que vive no palacete, Miriam sugere a Céu que transfira todo o seu dinheiro para uma conta na Suíça. Após demorada reunião com a família, Céu acaba por dar o aval à vilã, que tenta conter o seu sorriso de felicidade. Será que a euromilionária acabou de selar a sua sentença de morte?

Sentenciosa sobre o procedimento de Duarte e Vasques, Alice ouve Caio tentar justificar os atrozes atos cometidos pelos burlões mas a médica não aceita a explicação e tenta puxar pelo vilão em busca de mais informação importante. Sentindo-se seguro, Caio acaba a dizer a Alice que em breve terá muito dinheiro…

Em breve, Tino será pai. Por isso já está em grandes preparações: quando Ilda vai ao quarto de arrumos, o empregado da Pensão Toledo aproveita para lhe mostrar o berço que está a construir e a música que compôs para o seu rebento. Ilda, que vinha toda fogosa, acaba por adormecer, o que agrada a Tino que vê que a sua composição tem o efeito desejado…

Sem o efeito desejado, o telefonema de Carlos para Cláudio tentando saber novidades sobre Teresa e a cirurgia que fez. Quando o filho de Rosanne decide não lhe dizer nada sobre a operação, Carlos fica agressivo e tenta pensar num plano que lhe devolva a sua mais-que-tudo…