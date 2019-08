Resumo: 42º Episódio T2 - 27 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Intrigado com as suas mais-que-tudo, Horácio pede conselhos a Tino sobre mulheres, preocupado pelas suas duas musas não lhe ligarem nenhuma. O empregado da Pensão Toledo e futuro pai do filho de Jéssica tenta ajudar Horácio enquanto também se vai aconselhando sobre o género feminino. No final, não chegaram a grandes conclusões…

Quem não aceita nada de ânimo leve é Horácio, que, quando fica a saber que Amália e Vitinho se preparam para um encontro nocturno para conhecer novas pessoas, vai aos arames, muito ciumento. Se calhar, o melhor é o Presidente da coletividade apostar todas as fichas na outra musa…

Apostado em descobrir toda a verdade, Bruno encontra-se com a Doutora Alice para esta ver o resultado dos exames a Vasco. O que a médica diz ao filho de Céu deixará o dono do Boémio em alerta máximo!

Desconfiança em Alvorinha! Bruno, já com a informação de que Vasco muito provavelmente não é filho da euromilionária, diz a Alice que ele próprio tratará do caso. Em conversa com José Luís, o dono do Boémio conta-lhe a sua desconfiança e José Luís, ainda meio perdido, aceita ficar em sigilo para tentarem confirmar as suspeitas. Sem dizer a sua real intenção, Bruno convence a mãe que tem de ir ao laboratório. Estará toda a verdade a poucos dias de ser descoberta?

Por falar em verdade, Telma tem uma ideia para a verdadeira história de Maria do Céu Garcia: convidar Ricardo para seu autor. Quando a filha da euromilionária fala com o jornalista, este aceita pensar no assunto e acaba a conversar com Céu no palacete. A nossa heroína faz-lhe algumas perguntas sobre o processo de escrita e Telma lança algumas ideias bizarras para os conteúdos…

Bizarra foi a entrada de Horácio no salão, interrompendo a sessão do grupo de meditação onde estavam Amália e Vitinho. Quando se apercebe de que fez borrada, o filho de Preciosa sai com o rabinho entre as pernas mas leva um plano que vai consumar poucas horas depois: de visita a casa de Cremilde, Horácio pede a esta a mão da sua filha em namoro. Amália regozija-se, Xavier fica agradado. Mas a pastorinha não acha graça nenhuma…