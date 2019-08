Resumo: 41º Episódio T2 - 26 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Quando todos estão à mesa, Céu entrega três envelopes aos três filhos. Qual será a grande surpresa?

Surpreendente a confissão de Caio a Sílvia, quando assume achar graça à euromilionária. Sempre profissional e focada no seu grande objetivo, a vilã mostra-se fria, não parecendo sentir qualquer empatia por Maria do Céu. Será que há um resquício de humanidade no fundo do vilão?

Humana, festiva e adorável, Telma fica em pulgas quando toca a campainha do palacete. Em direto para o seu programa, a filha da euromilionária abre a porta e recebe uma grande caixa. Empolgada, começa a abrir a prenda, mas… é terrível o que está lá dentro!

Tensão no palacete! Alarmada, Céu decide deitar fora a bizarra boneca destinada a Telma. A filha da Euro milionária, depois de um período de choque, consegue ligar os pontos todos e aponta a mira ao seguidor número 1 do Programa da Telma. Ricardo, que estava a ver o reality show em direto, sobressalta-se e confronta Caio, que, sorridente, o avisa que aquilo era só uma amostra do que podiam fazer à sua mais-que-tudo…

Quem não tem futuro é a dupla Ricardo e Alice. O jornalista, muito alarmado por aquilo que aconteceu a Telma, diz à médica que quer abandonar o plano de vingança sobre os vilões. Alice ainda tenta convencer Ricardo a não desistir mas este não muda o rumo dos seus pensamentos. A partir de agora, a busca pela justiça ficará a cargo da filha do malogrado Fernando Craveiro…

Por falar em vilões, Caio diz a Sílvia que finalmente puseram o jornalista na linha. A vilã ainda desconfia dos intentos de Ricardo e fica, como sempre, de pé atrás. Porém, outros problemas assolam a vida de Sílvia e Caio: Duarte diz-lhes que começa a gostar de viver em família e que quer largar o plano de burla para abraçar a vida familiar com os Garcia. Será que os vilões aceitarão de ânimo leve esta mudança?

Ainda sem concluir o processo da Fundação, Céu pede a Bruno que ajude nas questões financeiras da mesma. Não por desconfiança sobre o seu outro filho, mas porque pretende ver o dono do Boémio mais por dentro dos negócios dos Garcia. Porém, Bruno descobrirá algo que o deixará de orelhas bem levantadas…

Sempre de olhos atentos, orelhas levantadas e faro notável para as questões amorosas, Graciete veste o fato de Cupido e começa a tentar convencer Telma e Ricardo que os dois foram feitos um para o outro. Ainda sem saberem se devem avançar, Ricardo e Telma começam a acreditar que o destino os juntou e beijam-se. Mas… será que têm futuro juntos?