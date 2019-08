Resumo: 40º Episódio T2 - 23 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Quem tenta convencer Amália é Vitinho que já não aguenta ver a mãe de Xavier naquelas tristezas. O empregado do Telma´s Style aconselha-a a largar de vez o malandro do Horácio e a ir com ele a um encontro noturno para conhecer novas pessoas. Quando Amália tem um momento “mais que sangue” com Céu, conta-lhe esta novidade e a euromilionária não desgosta da ideia. Porém, sugere que Amália tenha alguns cuidados…

Em cuidados, Caio tenta saber os segredos da Doutora Alice mas esta não abre o jogo. O vilão procura perceber que tipo de relação tem a médica com o jornalista Ricardo, preocupado com esta estranha proximidade. Alice, como sempre, dá-lhe a volta mas… até quando conseguirá esconder a sua verdadeira natureza?

De natureza bondosa e muito cúmplice da mãe, Bruno finalmente aceita o pedido de Céu e regressa ao palacete. Muito feliz, a nossa heroína prepara um jantar especial para comemorar o regresso do seu filho e convida José Luís a estar presente.