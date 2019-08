Resumo: 39º Episódio T2 - 22 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Seguindo os seus mais básicos instintos de sobrevivência, Preciosa está a vender à imprensa a história de Branca, querendo fazer crescer rumores de santidade e milagres em Alvorinha. A filha de Esmeralda ainda tenta repor a verdade e dizer ao jornalista que os seus poderes são limitados mas a mãe de José Luís rapidamente toma conta das operações. Ao ver um microfone, Horácio Toledo regozijou e veio em grande investida… Haverá discurso?

Esperança em Alvorinha! Teresa recebe a ótima notícia de que tem operação marcada para a semana seguinte. Padre Aníbal, que estava com a irmã, alegra-se e os dois começam a combinar a ida a Paris. No meio deste momento de euforia, Carlos entra e traz toda a sua carga negativa. Padre Aníbal defende a irmã e acaba a confessar-se com Cláudio, que também está preocupado com a forma como o Diretor do Centro se vem comportando. É cada vez mais importante afastar Teresa do seu perigoso marido…

Cheio de medos dos perigos de ser pai está Tino, que não sabe se estará à altura de tão grande responsabilidade. Na Pensão, a mãe do filho de Tino ainda está muito desgostosa desde que soube que Bruno não será o pai do seu rebento. Mas Jéssica ainda não desistiu de convencer o filho da Céu…

Quem tenta convencer Amália é Vitinho que já não aguenta ver a mãe de Xavier naquelas tristezas. O empregado do Telma´s Style aconselha-a a largar de vez o malandro do Horácio e a ir com ele a um encontro noturno para conhecer novas pessoas. Quando Amália tem um momento “mais que sangue” com Céu, conta-lhe esta novidade e a euromilionária não desgosta da ideia. Porém, sugere que Amália tenha alguns cuidados…