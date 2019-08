Resumo: 38º Episódio T2 - 21 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Querendo evitar o esquecimento, sempre na busca pelo estrelato, Telma lá segue filmando a sua e a vida dos que a rodeiam. Desta vez, na cozinha, mostra a nossa Céu a cozinhar. Quando vai ver os comentários, fica desapontada com a maldade das pessoas mas há um comentador que parece gostar muito dos seus vídeos. Graciete lê o que o seguidor nº 1 de Telma vai escrevendo e avisa-a de que atrás daquele perfil pode estar algo muito estranho e perigoso…

Caio conseguiu adormecer Ricardo e levá-lo para o quarto onde o amarrou e calou. Quando conta a Sílvia o que fez a vilã surpreende-se e repreende-o. Haverá fricção entre os dois burlões?

Por falar em Sílvia, não se fez rogada a vilã quando soube que chegaria uma carta à pensão com os resultados do teste de paternidade sobre o filho de Jéssica. Metódica e profissional, Sílvia conseguiu trocar as cartas antes de alguém as ver. Será que a informação que todos vão saber será a errada?

Na hora errada para Caio, Alice bate à porta do quarto de Ricardo. O vilão surpreende-se com o facto de os dois se conhecerem e agora não sabe o que há-de fazer. Tensão em Alvorinha!

Revelações na vila! Bruno lê o resultado do teste de paternidade e passa o papel a Tino, que finalmente anuncia a toda a gente o que todos andavam desejosos de saber: quem é que afinal engravidou Jéssica. Pela cara de Tino já percebemos: vai ser pai! Grande surpresa nas caras de todos, especialmente de Bruno que, desde que leu o papel, ficou numa grande tristeza. Jéssica nem se fala: está para morrer e diz que não se pode acreditar naquele teste…

Caio é que não pode acreditar no que lhe está a acontecer: quando se preparava para torturar criativamente Ricardo, Alice bateu à porta e ele teve de soltar o jornalista. A médica rapidamente percebeu que Ricardo estava condicionado e disfarçou, começando a pensar num plano para o soltar do vilão. Irá a tempo?

Por falar em vilão, parece haver outro muito próximo de Telma: um tal de “jogador”, seguidor da filha de Céu nas redes sociais. Quando Miriam vê Tema muito preocupada com a possibilidade de um perseguidor, dá-lhe alguns conselhos para o seu programa e não só de segurança…

Quem não está em segurança é Teresa. Ou melhor: talvez esteja com segurança a mais. Ela e o irmão acabaram de descobrir que, no seu quarto, Carlos colocou uma câmara de vigilância para lhe controlar todos os passos. Teresa decide ir passar uns dias fora para resolver a sua vida e o Director do Centro, mesmo enfurecido, não a convence do contrário. Porém, Teresa será convencida a ficar quando recebe um telefonema do estrangeiro…

Pouco convencido mas obrigado pelas circunstâncias, Caio lá solta Ricardo quando soa o alarme de incêndio. Os dois passam por José Luís fingindo ser grandes amigos para espanto e incredulidade de José Luís, que anda pela pensão a ver se não ficou ninguém para trás. Quando se restabelece, Ricardo agradece a Alice aquela manobra de diversão para o soltar do vilão mas diz-lhe que aquele jogo é perigoso e que, por Telma, vai abandonar o plano de vingança. O jornalista será mesmo capaz de abdicar dos seus instintos mais primários?