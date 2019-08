Resumo: 37º Episódio T2 - 20 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Reconciliação em Alvorinha? Miriam encontra Bruno e Jéssica aos beijos. O filho da euromilionária vai atrás da vilã, tentando explicar-se mas Miriam mostra-lhe uma maturidade surpreendente, desejando-lhe toda a sorte do mundo. Será que Bruno, depois de ser humilhado em frente a tanta gente, vai conseguir aceitar Jéssica de volta?

Quem volta a falar é Céu com o seu amigo Francisco, para ciumeiras de José Luís que não sabia que os dois continuavam a falar um com o outro. O amigo da Doutora Alice convida a euromilionária a ir visitá-lo a Lisboa e, quando fica a saber que Céu pretende comprar um prédio na capital, acaba a dar-lhe alguns conselhos sobre o mercado imobiliário. É possível que Francisco, para evitar uma tragédia, tenha de dizer toda a verdade que conhece…

Cláudio também tenta descobrir toda a verdade quando vai a casa dos Nóbrega falar com Teresa mas a esposa de Carlos ainda não encontrou dentro de si a coragem para assumir as coisas pelas quais vai passando às mãos do director do Centro de Saúde. Não deverão demorar muito mais a ter de confessar um ao outro o que os dois tentam esquecer…

Perigoso, demasiado perigoso, é, claro, o vilão desta história. Aproveitando uma oportunidade de conversa com Ricardo, Caio tenta aproximar-se do jornalista.