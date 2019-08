Resumo: 36º Episdódio T2 - 19 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Heresia na vila! Cíntia e Padre Aníbal acabam trancados na coletividade e o inevitável acontece: um beijo fogoso entre a empregada do salão e o senhor prior há tanto tempo esperado. Só serão salvos por um Horácio em pijama de flanela mas já depois do mal ficar feito. Os dois encontrarão confessores à altura sobre este perigoso segredo: ele contará à sua irmã Teresa; ela confessar-se-á com a amiga Kelly. E agora? Quando toda a Alvorinha souber desta heresia, o que acontecerá ao improvável casal?

O provável está mesmo a acontecer: Vasco mostra à mãe a necessidade de comprar um prédio para a fundação, convencendo-a com imagens de crianças em Moçambique e falando-lhe na possibilidade de construir escolas para os desfavorecidos. Mais tarde, Miriam pressionará a euromilionária com a existência de uma proposta de uns chineses e a urgência de comprar imediatamente o prédio para a Fundação. Confiando cegamente na sua assistente, Maria do Céu Garcia dará o aval que a poderá prejudicar de forma definitiva…

Os vilões também poderão sair prejudicados se Vasques abrir a boca sobre o que sabe. Quando Sílvia e Caio ligam ao detetive, este mantém a mesma chantagem: ou dinheiro ou diz o que sabe. Logo a seguir, faz uma vídeochamada com Ricardo e Alice, preparando-se para contar tudo mas, a meio da conversa, por alguma razão decide esconder do jornalista e da médica a informação que prometera…

Ainda às voltas com o que andam a prometer aos eleitores, os dois candidatos enfrentam-se na coletividade. É tal a refrega que fica decidido um grande jogo de matraquilhos para ver quem é o melhor. No meio da confusão entre as duas listas, Carlos aparece e fala a Cláudio de uma forma muito pouco simpática. Rosanne regista e quando pergunta ao filho que tipo de linguagem é aquela, Cláudio é obrigado a ter de dizer à mãe que há algo de muito errado com o prestigiado director do Centro de Saúde…