Resumo: 35º Episdódio T2 - 16 de agosto (sexta-feira)

Quem cumpre sempre os seus desejos é Miriam, que acaba de conseguir apagar todos os vídeos que Natário e Telma gravaram para o reality show nas redes sociais. Quando descobre, a filha de Céu vai aos arames, clamando contra o seu azar. E o avô Garcia fica muito envergonhado…

Parecia envergonhada mas afinal todo o seu estranho comportamento se deve ao nervosismo pela situação em que se encontra: Patrícia não consegue esconder de José Luís a preocupação que a consome. Quando se sente mal, é o dono da Pensão Toledo quem leva a amiga de Jéssica ao Centro de Saúde. Para mal os pecados de Patrícia, mal abre os olhos e vê… Carlos. As ameaças que o médico lhe faz já são demasiado sérias para levar a brincar. Será que o marido de Teresa está disposto a levar a sua perseguição até às últimas consequências?

Até às últimas consequências vai Vasques quando se sente demasiado exposto. O detetive ameaça os vilões com a verdade se não receber nos próximos dias uma boa quantia. Irritados, Caio e Sílvia contam a Duarte a chantagem de Vasques e os três acabam por decidir traçar um plano para evitar que a golpada seja descoberta…

Desejos de desmascarar a golpada, Alice e Ricardo conversam, reorganizando os passos que os levarão à estação final. A médica mostra ao jornalista o contacto do Detetive e o jornalista promete fazer todas as averiguações necessárias de molde a ligar todos os pontos desta estranha rede de enganos. Quando Ricardo perceber que o Detetive é mais um do grupo dos vilões, estará preparado para toda a verdade? E Leonor? Saberá o que fazer quando tiver todos os dados nas mãos?

Patrícia é que já tem todos os dados na mão e com eles vai espalhando a mensagem. Em conversa com Cláudio, a amiga de Jéssica diz ao médico que algo de muito estranho se passa com Carlos. Alarmado, o filho de Horácio vai até casa dos Nóbrega não só para ver de Teresa mas para a informar de que há uma nova possibilidade de cura. Porém, o director do Centro, sempre antecipando as próximas jogadas, surpreende Cláudio que fica sem reação…

Leonor reage ao som do telefone, expectante. Vasques está disposto a passar toda a informação a troco de….