Resumo: 34º Episódio T2 - 15 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Verdade ou mentira, o certo é que a prima de Graciete, após uma sessão com Branca, voltou a falar. Preocupado com a difusão do suposto milagre, Cláudio tenta controlar a histeria milagreira falando primeiro com Branca e logo a seguir com Padre Aníbal. O irmão de Teresa promete ao médico que tratará do assunto. Afinal, há milagres que não vêm por bem…

Quem vem por bem é Cláudio Ramos, que acaba de chegar ao palacete para se encontrar com Céu e restante família. Muito bem recebido por todos, é sobretudo de Graciete que recebe mais carinho. A empregada do Murteiral ficou verdadeiramente em êxtase com a chegada desta figura pública a Alvorinha…

Também em grande excitação anda Telma com o seu novo programa para as redes sociais. Contratado o avô Natário para seu assistente, a filha da euromilionária fará para os seus seguidores uma visita guiada ao palacete. Miriam, sempre alerta, avisa Céu de que toda aquela exposição pode ser perigosa para os Garcia. Acatará Céu o conselho da vilã?

Por falar em vilã, os outros dois vilões estão no gabinete da Doutora Alice a pedido desta para sujeitar Vasco a uns exames aos olhos. Muito próxima de descobrir toda a verdade, Leonor pede a Vasco a identificação fingindo precisar da mesma para efeitos de saúde. Quando se vêem sozinhos, Duarte e Caio revolvem o gabinete de Alice em busca de um cartão. Será que a médica vai ser desmascarada?

Histeria em Alvorinha! Cláudio Ramos assoma ao palacete dos Garcia e Telma, em grande excitação, não acredita que o famoso apresentador veio à vila para os visitar. Já a empregada do Murteiral aproveitou a estada de Cláudio Ramos para pedir um favorzinho especial relacionado com a sua prima ao assistente de Cristina Ferreira. Será que os seus desejos serão cumpridos?