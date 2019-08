Resumo: 32º Episódio T2 - 13 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sempre em busca da verdade, Leonor em modo Alice vai até ao palacete falar com Céu. Quando encontra a euromilionária com o filho Vasco, decide inventar uma suspeita sobre uma possível doença de Vasco para conseguir um encontro com o burlão a sós. E, em conversa com Céu, convence-a a receber dela um cartão com o contacto do Detetive Vasques. Com este elemento nas mãos, Leonor vingará finalmente a morte do pai?

Revelações em Alvorinha! Patrícia diz a Teresa que o que viu no jantar é violência doméstica. A irmã de Padre Aníbal desvaloriza, tentando convencer Patrícia de que o caso não tem a gravidade que ela lhe está a dar. Até quando Teresa continuará a enganar-se a si própria e a desculpar as atitudes inaceitáveis do marido?

Inaceitável é o que Céu acha da relação de Amália com Horácio. Numa conversa muito íntima de grandes amigas, a euromilionária tenta deixar claro que Amália merece um homem que a respeite e a valorize. No entanto, Céu também ouve das boas sobre um José Luís que não se assume. E vem à baila o Doutor Francisco…

À baila veio também o telefonema anónimo que Vasques recebeu. Quando o detetive liga a Caio a dizer que lhe ligaram de Alvorinha, o vilão fica desconfiado e preparado para averiguar quem é que, na vila, lhes anda a querer descobrir a golpada. Caio prepara-se para traçar um plano infalível…

A infalível Miriam diz a Bruno que Jéssica andou a contar a Céu que eles os dois estavam juntos. Bruno não desvaloriza a intromissão da ex-namorada na sua vida pessoal e continua a dar-se com Miriam. Quando entram no quarto da vilã, descobrem que este foi todo revolvido e percebem imediatamente quem foi a autora daquela confusão…