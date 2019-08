Resumo: 31º Episódio T2 - 12 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Mais tarde, Leonor dirá a Ricardo que descobriu em Jorge vários problemas psicológicos que provavelmente estarão relacionados com a sua infância. Ricardo decide investigar mais profundamente a ligação à Madre Rosário e encontra algo fundamental para a investigação…

Fundamental para a golpada dos vilões é o que acabou de acontecer: dois milhões foram transferidos pelo Presidente da Fundação para a conta de Sílvia e Caio. Os vilões abraçam-se, realizados, mas prometem que aqueles milhões são os primeiros de muitos. A dupla aponta à totalidade da fortuna da euromilionária. Conseguirá dar o golpe nos 80 milhões?

Ricardo escava, escava, escava na investigação e liga a Alice a contar a novidade bombástica: descobriu uma fotografia de várias pessoas juntas. Três delas são Jorge, Miriam e… Vasco. Está provada a ligação entre os três burlões!

Segredos em Alvorinha! No Boémio, Patrícia vê Carlos a agarrar com força no braço de Teresa e deixa cair os pratos no chão. Nervosa, desculpa-se e foge para a cozinha onde Xavier percebe que ela ficou de repente muito nervosa. Os dois conversam, Patrícia acalma-se e, no meio de memórias do passado, Xavier beija-a. Afinal, naquele amor antigo ainda sobrevivia uma leve chama…

Na coletividade também parece arder qualquer coisa entre Cíntia e Padre Aníbal. Os dois estão cada vez mais íntimos e sabe-se lá o que é que poderia acontecer se não tivessem sido bruscamente interrompidos pelas três pastorinhas, sempre ávidas de assegurar a boa postura dos alvorinhenses. Desagradadas com o que viram, Preciosa e suas ajudantes decidem traçar um plano que acabe de vez com aquela desavergonhice. Realmente, onde é que já se viu… um padre em namoricos com uma empregada de um salão de beleza?

No salão de beleza, no Telma´s Style a dona está muito desolada. Só trabalho, trabalho e nada de estrelato. Vitinho vem mais uma vez em auxílio da filha da euromilionária e dá-lhe a ideia de começar a gravar vídeos sobre a sua vida e a publicá-los nas redes sociais. Kardashians de Alvorinha?

Não nas redes sociais mas nos jornais, Horácio vê as sondagens e fica possesso! O pelintra do Alfredo Nogueira vai à frente de forma retumbante. É preciso mudar o sentido de voto dos alvorinhenses o mais rapidamente possível. Enquanto pensa num plano, Horácio afoga as mágoas no líquido mágico…

Quem também anda de mágoas feitas é Patrícia, que não sabe se há-de contar a Teresa o segredo que tem há demasiados anos consigo. Sentindo-se sozinha, pede conselhos a José Luís sem, no entanto, lhe contar toda a verdade. As palavras do dono da pensão podem ser o incentivo final para Patrícia se decidir. Será desta que Teresa saberá toda a verdade?