Resumo: 29º Episódio T2 - 8 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Desconfiança em Alvorinha. Padre Aníbal tem uma conversa muito íntima com Teresa, pedindo à irmã que lhe conte tudo sobre o que se está a passar com Carlos. Teresa desvaloriza, mas o irmão não se resigna. Padre Aníbal só ficará descansado quando descobrir toda a verdade…

Fula por antecipar uma verdade que despreza, Jéssica não se contém e entra no quarto de Miriam para confrontar a vilã e Bruno. O filho de Céu diz-lhe que ela já nada tem que ver com a sua vida e aproveita para a chamar à parte para a convencer a fazer o teste que definitivamente dirá quem é o pai da criança. Será que Jéssica aceitará o que Bruno exige?

Ataque cerrado faz Sílvia a Caio sobre a relação deste com Alice. A vilã lembra-lhe que, por mais namoricos que tenha, é ela quem o conhece de trás para a frente e passa-lhe a mão nas feridas no corpo, a cada uma relacionando traumas passados do vilão. Convencido pela cumplicidade dos dois, Caio pergunta a Sílvia se o golpe da Fundação está em marcha. Sílvia garante-lhe que os milhões estão quase garantidos…

Teresa garante a Dália e Serafim que só descansará quando souber que a pequena Bia está em segurança. A menina aparece no Centro cheia de nódoas negras, o que gera uma conversa entre todos os médicos, Teresa e os pais de Bia. Quando Dália e Serafim estão a sair do Centro, a menina é violentada e Caio, que vê Bia cair no chão, não aguenta e agride Serafim. Alice vem resgatar Caio, totalmente surpreendida com aquela acção…

Totalmente surpreendido está Vasco com a proposta de Céu, que o quer baptizar. O impostor bem tenta dizer que aquela não é a sua vontade mas a euromilionária não desarma e diz-lhe que sempre sonhou com o momento em que os seus três filhos estivessem baptizados. Não há muito espaço de manobra para Duarte, que faz de Vasco, senão o de acatar os desejos da suposta mãe…