Resumo: 28º Episódio T2 - 7 de agosto (quarta-feira)

Padre Aníbal vai desvendando cada vez mais o que se passa em casa. Os silêncios, os constrangimentos, as meias-palavras de Teresa anunciam ao irmão que Carlos a está a subjugar a um lugar de submissão. Depois de um jantar em que Teresa decide sair para o quarto, Padre Aníbal confronta o médico e diz-lhe que, se descobrir que a sua irmã está a sofrer, Carlos vai ter de lidar com ele. E, diz Padre Aníbal, o confronto não vai ser bonito…

Na ânsia de ficar mais bonito e interessante para a sua Céu, José Luís continua as suas aulas de etiqueta e a aprender inglês. Porém, Céu parece estar mais virada para Francisco, com quem janta no Boémio em ambiente de grande cumplicidade. O médico aconselha a euromilionária a seguir os instintos do coração. Estará a nascer em Alvorinha um novo romance para Maria do Céu Garcia?

Cansadas dos romances com Horácio, Amália e Rosanne continuam juntas, cada vez mais apostadas numa amizade que vinga todas as tropelias feitas pelo Presidente da coletividade. Desta vez, Amália foi mesmo dançar com a espanhola, para grande tristeza de Horácio, que detesta estas aproximações perigosas entre as suas duas musas…

A musa Jéssica, enfiada no seu quarto em obras, exige a Patrícia que diga uma senha antes de entrar. A amiga cumpre religiosamente, levando-lhe revistas e comida para desconfiança de Preciosa. José Luís e Bruno procuram Jéssica por todo o lado mas ninguém sabe dela. Até quando conseguirá esconder-se do teste de paternidade que o filho de Céu lhe exige?

O filho de Horácio lá preparou os discursos para o pai, mas Horácio não está de acordo com tantas promessas feitas ao eleitorado. Prefere primeiro ver se tem dinheiro para remodelar o seu gabinete. É que o cheiro de after shave do anterior Presidente, o ignominioso Alfredo Nogueira, ainda ciranda por ali…

Cirandando pelos corredores da pensão, Bruno e Miriam conversam perante os ouvidos tísicos de Jéssica, que assoma à porta para ouvir melhor o que eles dizem. Quando a filha de José Luís espreita, vê Bruno e Miriam entrarem no quarto desta. Jéssica fica em choque!