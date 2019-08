Resumo: 26º Episódio T2 - 5 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

De identidades completamente incompatíveis, Kelly e Patrícia chocam de frente sempre que se vêem. Desta vez, foi no salão, aonde as duas foram arranjar-se para a noite no restaurante e estreia de Patrícia. Xavier acabou por levar por tabela quando passou no trabalho da mãe para apanhar uma chave. Que tipo de inferno vai Xavier passar no Boémio com estas duas sempre em guerra uma com a outra?

Querendo evitar mais guerras no palacete, Graciete convence Natário e Lúcia a convencerem Bruno a regressar a casa. Sempre ávido de ajudar, o pai da euromilionária pôe em marcha um plano que julga infalível. O problema é que o neto não vai gostar nada da companhia que Natário levará consigo…

Encontro de irmãos em Alvorinha! Natário tentou e conseguiu: juntou Bruno e Vasco à mesma mesa. Os dois conversaram civilizadamente mas não a ponto de convencer o dono do Boémio a voltar para casa. Estará Bruno irremediavelmente afastado do palacete ou ainda será convencido a regressar ao seu lar?

Sem ladrar muito, o pequeno Lulu apareceu em Alvorinha nos braços de Telma. A filha da euromilionária anda toda vaidosa com o seu novo animal de estimação, prometendo a Amália que vai cuidar dele como se de um filho se tratasse. Do salão é que Telma parece longe de tratar e a mãe de Xavier já começa a não ter paciência para tanto desleixo…