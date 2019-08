Resumo: 25º Episódio T2 - 2 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Focada em impedir a vilã de dar a volta a Bruno, Graciete diz a Céu que acha que o filho anda enrolado com a coach. Muito surpreendida, a nossa heroína confronta Miriam, que fica em choque sem saber o que dizer. Será que a euromilionária vai começar a desconfiar da sua fiel conselheira?

Revelações em Alvorinha! Miriam admite a Céu que ela e Bruno têm uma química e… uma física. A euromilionária fica surpreendida mas acaba a dizer que, se os dois gostam um do outro, ela não tem nada contra. Quando Miriam conta a Bruno que a mãe já está a par, o filho da nossa heroína vai ter uma reacção surpreendente…

Querendo evitar surpresas, Francisco pede a Leonor que apresente a Céu as provas que tem contra os vilões e dispare para longe de Alvorinha, que aquela vila ainda lhe pode trazer grandes desgostos. Leonor, focada apenas no seu objectivo, desvaloriza, mais preocupada em mostrar a Caio que é mesmo Alice Barreto. É que Sílvia havia envenenado o vilão com a informação de que a médica andava a mentir sobre a sua identidade…

De identidades completamente incompatíveis, Kelly e Patrícia chocam de frente sempre que se vêem. Desta vez, foi no salão, aonde as duas foram arranjar-se para a noite no restaurante e estreia de Patrícia. Xavier acabou por levar por tabela quando passou no trabalho da mãe para apanhar uma chave. Que tipo de inferno vai Xavier passar no Boémio com estas duas sempre em guerra uma com a outra?

Querendo evitar mais guerras no palacete, Graciete convence Natário e Lúcia a convencerem Bruno a regressar a casa. Sempre ávido de ajudar, o pai da euromilionária pôe em marcha um plano que julga infalível. O problema é que o neto não vai gostar nada da companhia que Natário levará consigo…

Quem também não vai gostar nada é Jéssica quando ouvir de Bruno que este quer fazer um teste de paternidade ainda antes de o bebé nascer. Sem forma de fuga, a filha de José Luís terá de aceitar a vontade do filho da euromilionária. E agora? O bebé será de Bruno ou será de Tino? A trama adensa-se…

… e adensa-se. Sílvia entra em choque quando Caio, enfurecido pelas desconfianças da vilã sobre Alice, lhe decide anunciar uma decisão irreversível. Estarão os vilões perdidos na sua própria golpada?