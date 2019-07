Resumo: 23º Episódio T2 - 31 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Quem não gostou do que ouviu foi Amália quando soube que o seu Horácio havia sido vítima de violência doméstica por parte de Rosanne. A filha de Cremilde correu para consolar o seu amante e ganhar pontos em relação à espanhola. E agora, como fica a aliança das duas Horaciettes?

Aliados da cozinha, Kelly e Xavier falam sobre a recém-contratação do Boémio, a ex do chef, Patrícia. Entre ciumeiras mal disfarçadas e promessas de paz entre todos, os dois acabam por dar um beijo. Estará a nascer no restaurante algo mais do que o amor pela gastronomia?

No palacete, parece mesmo estar a nascer algo mais do que uma conversa de circunstância. Céu e Francisco sentem uma grande empatia entre eles e marcam mesmo um almoço para o dia seguinte. Virá o Doutor agitar as águas geralmente calmas do rio de Alvorinha?

Com a calma dos profissionais, Sílvia diz a Duarte que tem de ir pedir desculpa ao filho da saloia. Uma estratégia de vitimização e bondade que pode cair muito bem no goto da euromilionária, já tão derretida pelo seu Vasquinho. Porém, quando Vasco vai falar com Bruno, este não só não gosta da aproximação como decide fazer algo que vai deixar toda a gente de boca aberta. E agora, Céu?

Fuga em Alvorinha! Despeitado, Bruno saiu de casa. Céu, em choque, pediu a todos que ninguém fosse atrás dele. Os Garcia acatam o pedido da euromilionária mas ficam muito sentidos. Cada um, à sua maneira, tentará que o dono do Boémio regresse ao seu lar. Entretanto, Bruno, sem ter onde dormir, acaba a passar a noite com Sílvia no restaurante depois de uma escapadinha com Sílvia…

Ficando a par das escapadinhas da filha com Horácio, Cremilde confronta Amália e pede-lhe que largue o presidente da coletividade de vez. Amália anui, mas está mais preocupada em tentar perceber a razão de Rosanne ter batido no seu amante. Quando descobre que, afinal, a espanhola tinha bons motivos para tal, confronta Horácio mas ele, como sempre, dá-lhe a volta e acabam os dois engalfinhados. Até quando vais aceitar isto, Amália?