Resumo: 21º Episódio T2 - 29 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Espionagem em Alvorinha! Os vilões descobrem o microfone que Leonor havia deixado no candeeiro do quarto de Caio e começam a fazer uma lista de potenciais conspiradores. Preciosa, Ricardo, a própria Polícia Judiciária e até, nas palavras de Sílvia, a “queridinha” de Caio são suspeitos do crime. O primeiro a ser apertado pelo vilão é o jornalista, que recusa estar envolvido e consegue convencer Caio de que está inocente. Para quem se virarão agora os protegidos de Madre Rosário?

Frustrados por já não poderem ouvir as conversas dos vilões, Ricardo e Leonor ficaram, no entanto, com uma informação crucial: o terceiro vilão será muito provavelmente o homem que se faz passar por filho da Maria do Céu Garcia. O par de espiões já tem um plano para conseguir desmascarar este novo elemento…