Resumo: 30º Episódio T2 - 9 de agosto (sexta-feira)

Quem não aceita os ataques ao pudor colectivo de Alvorinha são as três pastorinhas que, reiniciado o Hóstia, reúnem para enunciar uma série de ofensas gerais por parte dos alvorinhenses. Horácio tenta criar uma parceria com o Hóstia mas logo percebe que mais vale estar calado não vá sofrer na pele o ataque cerrado das donas da moral e bons costumes…

Violência em Alvorinha! Caio não larga Serafim, esmurrando-o até sangrar. O vilão só é afastado quando a Polícia chega e põe cobro à insólita situação. Perante o testemunho da Doutora Alice, Dália e Serafim são algemados e levados para a esquadra. A menina Bia agradece ao vilão, que está ensandecido, rememorando fantasmas de infância, preso às más memórias do passado…

Preso às boas memórias do passado, Horácio agendou uma reunião a três na casa de Amália. O presidente da coletividade sugere às suas duas musas que, a partir de agora, possam viver em harmonia, em cumplicidade, em… poliamor. Para quê tanta chatice se podem os três namorar em liberdade? Rosanne e Amália aceitam mas com uma condição: que Horácio faça um striptease e que elas o possam filmar. Desejoso de cumprir o poliamor, Horácio aceita os termos do compromisso mas… será que fez bem?

Quem fez mal em arranjar um cão foi Telma, que já está farta das responsabilidades que tem de ter com o seu Lulu. Cansada de tratar das necessidades fisiológicas do canídeo, Telma tenta despachar o pequeno animal para Cíntia mas esta recusa por falta de espaço em casa de Amália. A vítima acaba a ser o Vitinho, que fica com o Lulu, sempre tão ávido de agradar a Telma. Isso tudo será só simpatia, Vitinho?

Sempre simpática, fingindo ser quem não é, Leonor em modo Alice conversa com Caio em modo Jorge para tentar entender de onde vêm todos aqueles traumas mas o vilão, sabido, desvaloriza.