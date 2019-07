Resumo: 22º Episódio T2 - 30 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Também novo em Alvorinha é Francisco, que chega à vila para aconselhar a amiga Leonor a largar a vingança por esta poder redundar em grandes perigos. Convidado pelo amigo Carlos a beber um café na coletividade, Francisco acaba por conhecer Céu com quem tem uma rápida empatia. A euromilionária, agradada com a postura do forasteiro, convida-o para um jantar no palacete. Francisco aceita de imediato, o que vai criar em José Luís uma série de ciumeiras inesperadas…

Ciumenta parece estar Kelly quando ouve Bruno falar a Xavier sobre a possibilidade de contratarem Patrícia para o Boémio. A custo, lá finge que ninguém a afronta e o filho da Céu decide mesmo que a empregada da pensão Toledo vai começar a trabalhar no restaurante. Xavier, ex-namorado de Patrícia, é que ficou num dilema…

Cheio de dilemas, fantasmas e sombras está Carlos, que cada vez mais vai subjugando a esposa a uma pressão física e psicológica inaceitável. Desta vez, o médico arrastou Teresa para o quarto e fechou-a à chave. Ouvindo barulhos, Leonor ainda perguntou o que se passava mas Carlos conseguiu dar a volta à situação. Até onde podem ir os demónios do director do Centro de Saúde?

Para dar a volta à situação no palacete, Vasco fingiu-se muito amigo de Bruno tentando convencê-lo de que é boa pessoa. Bruno não deu abertura e acabou a enfurecer Vasco que chamou ao dono do Boémio coisas muito pouco abonatórias. Enfurecido, Bruno atacou Vasco com um murro mesmo no momento em que o Doutor Francisco e a Doutora Alice entravam em casa da euromilionária. E agora, Céu?

Emoção em Alvorinha! Depois de ser agredido por Bruno, que se vai refugiar no quarto, Vasco faz de vítima conciliadora, pedindo a toda a família que desculpem aquele gesto menos pensado do irmão. Céu tenta convencer o filho a voltar para o jantar mas Bruno está irredutível. Cansada de tanta confusão, a euromilionária decide prosseguir o jantar, pedindo desculpa aos convidados. Um deles, Francisco, parece estar muito interessado na nossa heroína…

Temendo por este interesse, José Luís, em conversa com a filha na pensão, descobre que o Doutor Francisco foi jantar ao palacete. Enciumado, confessa que quer começar a cuidar mais de si e acaba a refeição a dizer à filha que a vai levar a casa da Céu. Quando José Luís chega ao palacete, não vai gostar do que vai ver…