Estes são os artistas que irão atuar na 25ª gala dos Globos de Ouro

A 25ª edição dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu de Lisboa, e já são conhecidos os artistas escolhidos para aturar na gala mais glamourosa da televisão portuguesa.

Reprodução Instagram, DR

Rodrigo Leão é um dos músicos presentes gala deste ano. Conhecido como "mago da música", o também compositor português foi um dos fundadores da Sétima Legião e do grupo Madredeus. Em 1984 deu inicio à sua carreira a solo, abrindo os seus horizontes e dedicando-se à música contemporânea. Desde então já viu a sua música nos filmes 'Gaiola Dourada' e 'Mordomo', esta última foi inclusive candidata a um Óscar. Uma atuação tocante que não vai querer perder.

Reprodução Instagram, DR

E quem não conhece a 'Macarena'? Pois é, os Los Del Río também vão atuar na gala. O grupo musical de dance pop composto por Antonio Romero Monge e Rafael Ruíz Perdigones foi criada em Sevilla, em Espanha. Em 1993 compuseram 'Macarena', a música que se tornou num sucesso além fronteiras e até hoje passa em muito eventos. Não perca o regresso do grupo que nos pôs a dançar durante vários verões.

Reprodução Instagram, DR

E porque não algo mais recente? Falamos dos Now United, um grupo misto de música pop lançado em 2017 e composto por 18 jovens de várias nacionalidades que estão a dar que falar. Senegal, Inglaterra, México, Índia, Rússia, Brasil, Estados Unidos, China, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Finlândia, Canadá, Austrália, Líbano, Costa do Marfim e Espanha são os países de onde estes jovens vieram. Agora, irão estar pela primeira vem em Portugal, na 25ª edição dos Globos de Ouro.