Globo de Ouro de Melhor Atriz de Teatro entregue a Bárbara Branco

Manuel Guerra

Em cena no Teatro Experimental de Cascais, Bruscamente no Verão Passado foi a peça eleita para a reabertura de portas ao público, em julho de 2020, após um encerramento forçado devido à pandemia. Um perturbador texto de Tennessee Williams, com encenação de Carlos Avilez, em que a jovem Bárbara Branco arrebatou o público, vestindo a pele de Catharine Holly, sobrinha de Violet Venable, personagem de Manuela Couto na peça.

Antes disso, também no TEC, Bárbara já tinha sido Lulu, a protagonista da peça de teatro com o mesmo nome e igualmente dirigida por Carlos Avilez, em cena no final de 2019. Nomeada na última edição da Gala dos Globos de Ouro, também na categoria de Melhor Atriz de Teatro, pelo seu desempenho na peça As You Like It, Bárbara Branco vem deixando claro, junto do público, da crítica e dos seus pares que nasceu para o palco, não obstante o seu sucesso noutros registos, nomeadamente em televisão. E é graças a este sucesso que este domingo vence o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Teatro, uma categoria para a qual também estavam nomeadas Antónia Terrinha, Carla Maciel, Carolina Salles e Mónica Garnel.