Cláudio da Silva recebe Globo de Ouro de Melhor Ator de Teatro

Se Isto É um Homem, texto magistral de Primo Levi sobre o holocausto, o mais horrendo pedaço de história da humanidade, foi pela primeira vez adaptado e levado à cena no nosso país, pela Companhia de Teatro de Almada. Com encenação de Rogério de Carvalho, coube ao ator Cláudio da Silva, sozinho em palco, assegurar toda a hora e meia de duração da peça e encarnar várias e distintas personagens que implicavam total transfiguração. Fê-lo com a sua arte, e esta sobraria para muito mais

Um desempenho brilhante e intenso para um texto difícil, exigente, emotivo e de enorme intensidade psicológica. Testemunharam-no os espectadores que passaram pelo Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no final de 2019 – ano que assinalava o centenário do nascimento de Primo Levi –, ou, no início de 2020, pelo Teatro do Bairro, em Lisboa, duas das salas onde esteve em cena.

Este domingo, 3 de outubro, viu o seu talento reconhecido numa das maiores entregas de prémios portugueses, os Globos de Ouro, que este ano celebram o 25.º aniversário.

Na mesma categoria estavam nomeados António Simão, Elmano Sancho, Pedro Lacerda e Romeu Costa.

