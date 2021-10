‘Por Um Triz’, de Carolina Deslandes, premiada na XXV Gala dos Globos de Ouro

Manuel Guerra

Ainda se saboreava o EP Mulher e já lá vinha Por Um Triz. Este foi o tema que Carolina Deslandes, no seu tom doce, no habitual registo de perfeita dicção, defendeu no Festival da Canção 2021, acompanhada por Diogo Clemente, na guitarra, e Sandra Martins, no violoncelo. O tema, de sua autoria, como sempre, lutou renhidamente pelo primeiro lugar, que os Black Mamba acabariam por conquistar. O sucesso, porém, não vive apenas de lugares no pódio e ainda bem que assim é. O tema ganhou vida fora do palco da 55.ª edição do Festival da Canção, da RTP, e para memória futura fica a interpretação da jovem cantautora, uma das mais representativas e talentosas artistas do novo rosto da música nacional. Mais de meio milhão de visualizações no YouTube são representativas do sucesso de Por Um Triz junto do público.

Este domingo, 3 de outubro, Carolina Deslandes foi galardoada com o prémio de Melhor Música por este tema na XXV Gala dos Globos de Ouro.

VEJA O VÍDEO: