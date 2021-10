Eduarda Abbondanza recebe Prémio Especial 25 anos da categoria de Moda nos Globos de Ouro

Manuel Guerra

Os Globos de Ouro comemoram este ano o seu 25.º aniversário e para assinalar esta data foram criados prémios especiais nas diversas categorias, com o objetivo de distinguir personalidades que se destacaram nas suas respetivas áreas ao longo do tempo. O Prémio Especial 25 anos da categoria de Moda foi atribuído a Eduarda Abbondanza e entregue pela atriz Carolina Carvalho e o famoso chef de cozinha Ljubomir Stanisic.

Formada em Design de Moda, Eduarda Abbondanza começou a sua carreira a trabalhar com a conhecida estilista portuguesa Ana Salazar, em 1985. No ano seguinte, já em Milão, Itália, estava ao lado da designer Rafaella Curiel, mas é sobretudo conhecida por ser um dos rostos da ModaLisboa, um dos maiores certames da moda nacional, que fundou com Mário Matos Ribeiro em março de 1991. Fez durante largos anos parte da Academia de Notáveis que tinham a responsabilidade de sugerir os nomeados para os Globos de Ouro.

