Globos de Ouro: Ricardo Araújo Pereira é a Personalidade do Ano na categoria de Humor

Ninguém goza com quem trabalha melhor do que Ricardo Araújo Pereira. Cronista, em solo luso e brasileiro, humorista a tempo inteiro e onde calha, jornalista já nem tanto, mas ainda assim, e membro do governo sem poder mais desensombrado de que há memória, RAP é um caso sério no mundo da comédia. Foi com o coletivo Gato Fedorento que deu a conhecer o seu talento, sagacidade e inteligência para captar os nossos tiques e idiossincrasias e desses tempos mantêm-se ainda o registo ilusoriamente ingénuo. Muito fez antes disso e outro tanto depois. Caiu na Boca do Inferno, crónica que assina semanalmente na revista Visão, e envolveu-se na Mixórdia de Temáticas, na Rádio Comercial. Gente que Não Sabe Estar, na TVI, e Isto é Gozar Com Quem Trabalha, já na SIC, são os trabalhos mais recentes em televisão. Foi o vencedor desta mesma categoria na edição transata, em 2019, e este ano repetiu o feito.

O prémio de Personalidade do Ano na área do Humor foi entregue por Conceição Lino e Afonso Pimentel este domingo, 3 de outubro, na XXV Gala dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

