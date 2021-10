Papel de Ricardo Pereira em ‘Amor Amor’ valeu-lhe o Globo de Ouro de Melhor Ator de Ficção

Manuel Guerra

Romeu Santiago, cantor pimba, homem de emoções fortes e coração dividido revelou-se uma personagem apaixonante e marcante, que deu a conhecer a versatilidade de Ricardo Pereira, que nos habituámos a ver no papel do sedutor galã. O ator vestiu todo o brilho da personagem, decorou-a de tiques de vedeta e tornou-a numa das mais notórias e populares personagens de televisão dos últimos tempos. Em torno deste fenómeno musical girou a trama de Amor, Amor, telenovela da SIC, onde também Ricardo Pereira brilhou, o que nada teve a ver com as lantejoulas do seu exuberante guarda-roupa.

Graças ao seu desempenho foi distinguido este domingo, 3 de outubro, na XXV Gala dos Globos de Ouro com o troféu de Melhor Ator de Ficção, uma categoria onde também estavam nomeados Nuno Lopes, José Raposo, Albano Jerónimo e César Mourão.

