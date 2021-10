'Esperança' vence Globo de Ouro de Melhor Projeto de Ficção

Esperança, a personagem, nasceu nos palcos do teatro, onde o ator César Mourão a deu às luzes da ribalta, a meias com o argumentista Frederico Pombares. A personagem levou um upgrade social, e não só, e acabou como protagonista da série Esperança – da autoria de Pedro Varela – e foi uma das grandes apostas do serviço de streaming da SIC, a Opto. O argumento retrata o fenómeno das cidades que se subalugam ao turismo, que as vai despindo de gentes e de alma. Tudo muda quando há resiliência, determinação e, claro, esperança, para lhe fazer frente. De ver e chorar por mais!

Manuel Guerra

Coube aos atores Isabela Valadeiro e João Catarré entregarem o prémio de Melhor Projeto de Ficção a esta série de sucesso na XXV Gala dos Globos de Ouro.

