Fernando Mendes premiado em noite de festa na SIC

Manuel Guerra

Entra na casa dos portugueses todos os dias ao final da tarde desde 2003, com o programa Preço Certo, da RTP, e este domingo, 3 de outubro, subiu ao palco do Coliseu dos Recreios para receber o Prémio Especial 25 Anos na categoria de Entretenimento, na Gala dos 25 anos dos Globos de Ouro. Falamos obviamente do artista e apresentador de televisão Fernando Mendes, que não escondeu a alegria e emoção no momento de agradecer o troféu que lhe foi entregue pela apresentadora da SIC Andreia Rodrigues e pela humorista Ricardo Araújo Pereira.

VEJA O VÍDEO: