Lúcia Moniz é a primeira premiada da XXV Gala dos Globos de Ouro

Lúcia Moniz, Margarida Vila-Nova, Maria de Medeiros, Sandra Faleiro e Vitalina Varela estavam na corrida ao prémio de Melhor Atriz de Cinema na XXV Gala dos Globos de Ouro e foi a primeira a grande vencedora nesta categoria.

A já famosa estatueta dourada atribuída pela SIC foi entregue pela também atriz Carolina Loureiro e pelo humorista César Mourão.

Lúcia Moniz viu assim, mais uma vez, premiado o seu desempenho no galardoado filme Listen, realizado por Ana Rocha de Sousa, no qual dá vida a Bela, uma que se vê a braços com a retirada de três filhos pelos serviços sociais ingleses. Esta é a primeira longa-metragem da realizadora portuguesa e já venceu vários prémios internacionais, nomeadamente no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

