NOW UNITED: Fotos exclusivas do videoclipe gravado em Lisboa!

Treze dos dezoito membros do grupo internacional criado por Simon Fuller estiveram pela primeira vez em Portugal em outubro. Os Now United subiram ao palco da XXV Gala dos Globos de ouro para uma atuação inesquecível.

A SIC esteve com os elementos do grupo durante os ensaios, no dia da gala e ainda teve a oportunidade de acompanhar os dois dias de gravações do videoclipe "JUMP".

O videoclipe foi filmado durante a noite na ALCONT, uma empresa que armazena e repara contentores perto da cidade de Lisboa.

O vídeo de making of é um exclusivo SIC e será libertado no dia do lançamento da música, dia 30 de dezembro pelas 16h (hora de Portugal).